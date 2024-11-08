ВАКС призначив справу нардепа Клочка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, до розгляду по суті

Вищий антикорупційний суд призначив справу нардепа Андрія Клочка до розгляду по суті.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

8 листопада відбулося підготовче засідання. Клочка обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Справу розглядає один суддя.

Під час засідання захисники депутата подали клопотання про витребування відомостей з ЄРДР щодо іншого кримінального провадження. Також захист висловив намір повторно подати клопотання про відвід судді, бо, на їхню думку, той поводиться упереджено і перешкоджає реалізації права на захист.

При цьому попередню заяву про відвід суд не задовольнив, аргументуючи це відсутністю належних підстав.

Справа Андрія Клочка