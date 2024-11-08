ВАКС призначив справу нардепа Клочка, обвинуваченого у незаконному збагаченні, до розгляду по суті

Вищий антикорупційний суд призначив справу нардепа Андрія Клочка до розгляду по суті.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
8 листопада відбулося підготовче засідання. Клочка обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Справу розглядає один суддя.
Під час засідання захисники депутата подали клопотання про витребування відомостей з ЄРДР щодо іншого кримінального провадження. Також захист висловив намір повторно подати клопотання про відвід судді, бо, на їхню думку, той поводиться упереджено і перешкоджає реалізації права на захист.
При цьому попередню заяву про відвід суд не задовольнив, аргументуючи це відсутністю належних підстав.
Справа Андрія Клочка
- 2 травня 2024 року Клочку повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України. У червні розслідування завершили. Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.
- 10 травня ВАКС обрав Клочку запобіжний захід - 12 млн гривень застави. Також на підозрюваного було покладено процесуальні обов’язки, такі як: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
- У січні 2022 року команда Bihus.Info випустила розслідування про те, що нардеп-мільйонер від "Слуги нарду" Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч гривень на оренду житла. У 2019 році з бюджету нардепу виділили 20 тисяч грн на оренду житла, у 2020 році – під 160 тисяч, а у 2021 – 236 тисяч.
- У вересні 2021 року стало відомо, що 70-річна матір Клочка за два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн. Клочко заявив, що не причетний до нерухомості матері, і пояснив, що їй допомагає його сестра.
- Наприкінці грудня 2021 року САП відкрила кримінальне провадження щодо Клочка за статтею про незаконне збагачення.
- У вересні 2022 року Рух Чесно повідомляв, що нардеп Клочко заборгував комунальному підприємству кошти і не хоче їх сплачувати.
- Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами.
- Минулого місяця Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували справу Клочка до суду.