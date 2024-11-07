ВАКС заново розпочав розгляд справи брата судді Вовка

Вищий антикорупційний суд заново розпочав розгляд справи брата судді Вовка Юрія Зонтова, повідомляє Центр протидії корупції.

Річ у тім, що одна з членів колегії пішла у декретну відпустку, тож суддю замінили іншим. Якщо відбувається заміна, то розгляд справи може продовжуватись далі за умови, коли ніхто з учасників не заперечує. Якщо заперечення є, тоді розгляд справи має початись спочатку.