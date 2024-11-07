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ВАКС заново розпочав розгляд справи брата судді Вовка

Одна з членів колегії суддів пішла у декретну відпустку, її замінили іншим суддею.

ВАКС заново розпочав розгляд справи брата судді Вовка
Юрій Зонтов
Фото: Telegram/Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд заново розпочав розгляд справи брата судді Вовка Юрія Зонтова, повідомляє Центр протидії корупції.

Річ у тім, що одна з членів колегії пішла у декретну відпустку, тож суддю замінили іншим. Якщо відбувається заміна, то розгляд справи може продовжуватись далі за умови, коли ніхто з учасників не заперечує. Якщо заперечення є, тоді розгляд справи має початись спочатку.

  • Перша інформація про затримання брата Павла Вовка на хабарі була поширена ЗМІ у квітні 2021 року. Потім сам суддя оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь "фантастичну історію", нібито кимось вигадану проти нього і суду. 
  • Тоді НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них. 
  • На місці зберігання хабара знайшли документи на ім'я Павла Вовка і, ймовірно, антикваріат. У сейфах виявили понад 3,7 млн дол, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.
  • Згодом Служба зовнішньої розвідки України звільнила Юрія Зонтова із військової служби.
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