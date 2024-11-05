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Троє посадовців часів Януковича отримали вироки, серед них – Колесніченко

Їх заочно засудили до 5 років позбавлення волі. 

Троє посадовців часів Януковича отримали вироки, серед них – Колесніченко
Троє посадовців часів Януковича отримали вироки
Фото: Офіс Генпрокурора

Троє прибічників президента-втікача Віктора Януковича отримали вироки. Їх засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

Йдеться про народного депутата України VI скликання від "Партії регіонів" Вадима Колесніченка, колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту". Експравоохоронців також позбавили спеціального звання "полковник міліції".

Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 КК України).

Прокурори у суді довели, що колишній народний обранець у квітні 2010 року в Українському домі в м. Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою "Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА". Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

"Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими", – зазначили прокурори. 

У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території держави-агресора та тимчасово окупованій території України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.

"Нагадаємо, ці правоохоронці також притягуються до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні – за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває", – додали у прокуратурі. 

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