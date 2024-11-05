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АРМА знайшло нові активи посадовців МСЕК, яких звинувачують у корупції

Знайшли 128 одиниць нерухомості, 140 земельних ділянок, 30 авто та корпоративні права.

АРМА знайшло нові активи посадовців МСЕК, яких звинувачують у корупції
Затримання очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
Фото: Офіс генпрокурора

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА)  розшукало перші активи п'ятьох посадовців МСЕК, яких підозрюють у корупції.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума

"За запитами правоохоронних та антикорупційних органів Нацагентство активно залучене до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та МСЕК, які були залучені до корупційних схем. Зокрема, йдеться про факти підробки медичної документації для отримання статусу інваліда особами призовного віку, що надавало їм можливість уникнути призову на військову службу", – зазначила посадовиця Агентства. 

Окрім вилученого правоохоронцями під час обшуків майна, працівники АРМА вже розшукали перші активи п’ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їх оточення:

  • 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси); 
  • 140 земельних ділянок (з цільовим призначенням, зокрема, для житлового будівництва, для ведення сільськогосподарського виробництва, для садівництва); 
  • 30 автівок (серед яких автомобілі преміального класу, такі як Lexus, Tesla тощо); 
  • корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень (у тому числі в підприємстві енергетичної галузі, будівельній компанії); 
  • мільйони гривень на рахунках в банках;
  • зброю.

Велику кількість активів фігуранти набули саме під час повномасштабної війни РФ проти України. Ці активи вони оформили на близьких осіб. 

"Це тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном", – зазначила очільниця АРМА. 

Інформацію про виявлені активи вже передали до відповідних правоохоронних органів. Також АРМА готове до управління виявленими незаконно набутими активами корупціонерів із МСЕК чи будь-яких інших сфер, тому очікують на відповідні ухвали судів про передачу вказаних активів в управління Агентства. 

  • З початку року викрили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК.
  • За даними СБУ, 64 посадовці МСЕК отримали підозри, скасовано понад 4 тисяч висновків про інвалідність.
  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • Згодом у цій області виявили 50 прокурорів, що мають групу інвалідності. Офіс Генпрокурора ініціював службове розслідування, а президент скликав засідання РНБО. 
  • З 1 січня всі обласні, міжрайонні та міські МСЕК припинять виконувати функції з експертизи інвалідності та встановленню втрати працездатності – натомість їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. 
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