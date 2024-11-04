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Слідчий з Кривого Рогу привласнював гроші померлих людей, йому повідомили про підозру

Правоохоронець упродовж 2024 року забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю.

Слідчий з Кривого Рогу привласнював гроші померлих людей, йому повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Слідчому поліції з Кривого Рогу, який привласнював гроші померлих людей, повідомили про підозру, повідомили в Офісі генпрокурора.

Його підозрюють у шахрайстві, привласненні чужого майна, несанкціонованому втручанні в роботу електронних систем та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 190, ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України). 

За даними слідства, правоохоронець упродовж 2024 року, використовуючи свої службові повноваження під час виїзду на місце події, забирав телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природною смертю.

Підозрюваний знімав гроші з банкоматів, розплачувався у магазинах, а також протиправно входив у банківські додатки на вкрадених телефонах, отримуючи доступ до депозитів пенсіонерів. У деяких випадках він навіть оформлював кредити на імена померлих людей. Таким чином загалом поліцейський заволодів понад 740 тис грн.

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Під час обшуків у його помешканні вилучили банківські картки, мобільні телефони, паспорти померлих, а також боєприпаси різного калібру і три одиниці незареєстрованої вогнепальної зброї.

Чоловіка взяли під варту з альтернативою внесення застави в сумі 3 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

У Києві нотаріус разом зі спільниками зняла понад 1 млн грн з рахунків померлих. Їм повідомлено про підозру, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, слідство триває.

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