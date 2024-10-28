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У Києві нотаріус разом зі спільниками зняла понад 1 млн грн з рахунків померлих

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

У Києві нотаріус разом зі спільниками зняла понад 1 млн грн з рахунків померлих
Гривні. Фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Повідомили про підозру нотаріусу та трьом її спільникам, які заволоділи спадковими грошима двох потерпілих на суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.  

За даними слідства, до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу звернулася жінка, у якої помер батько. Жінка хотіла отримати спадщину.  

Нотаріус направила запити до банку, щоб встановити наявність рахунків померлого та грошей на них, щоб надалі оформити спадщину. 

Отримавши від банку інформацію, що на рахунках померлого є понад 850 тис. грн, нотаріус збрехала спадкоємиці, що начебто на рахунку є лише 112 грн.

Згодом нотаріус та її спільник підшукали особу, якій запропонували видати себе за законного спадкоємця, щоб отримати гроші у банку на підставі підроблених документів.

Нотаріус надала своєму спільнику підроблене свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого особа, яка видавала себе за законного спадкоємця, отримала ці 850 тисяч. Гроші спільники розподілили між собою.

Крім того, у аналогічний спосіб нотаріус разом з цим же спільником, підшукавши іншу особу, яку видали за законного спадкоємця, заволоділи понад 180 тис. грн спадку ще однієї потерпілої.

 Наразі нотаріусу та її спільникам повідомлено про підозру.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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