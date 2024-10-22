Викрили і затримали пару російських агентів, які наводили ракети на 5 областей України.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, зловмисниками виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Зрадники корегували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Наприкінці 2023-го неодноразово судимого за крадіжки та зберігання наркотиків чоловіка завербував співробітник ФСБ через Telegram. Спочатку його попросили зробити декілька фото інфраструктурних об’єктів у населеному пункті. За виконання завдання ворога він отримав 200 доларів США. У квітні 2024 йому запропонували постійну співпрацю за гроші, і він погодився. У червні залучив до цієї діяльності свою цивільну дружину.

Фото: СБУ Один із затриманих зрадників

Агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ. Крім того, під час повітряних ударів агресора вони мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки.

Подружжя купувало через інтернет пристрої для відеоспостереження та встановлювало їх у певних місцях для відстеження маршрутів ЗСУ і моніторингу повітряного простору поблизу військових аеродромів. За такою схемою спільники приховали заздалегідь підготовлене обладнання на трасі у Краматорському районі.

Фото: СБУ Телефони, які зрадники встановлювали, щоб слідкувати за ЗСУ

При переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів. Підозрювані робили відео та фото ППО, ГЕС та інших об’єктів у Донецькій, Полтавській, Київській, Сумській і Черкаській областях і відправляли їх куратору. За свою діяльність отримали щонайменше 600 000 грн.

Фото: СБУ Вилучені речові докази у зрадників

Пару затримали за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога. Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.