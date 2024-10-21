Завершили розслідування у справі Гринкевича щодо закупівлі неякісного одягу для ЗСУ

Ігор та його дружина Світлана Гринкевичі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Імені бізнесмена не вказуть, але як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Ігоря Гринкевича.

У Офісі генпрокурора уточнили, що йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів та представника підприємств.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Крім того, чотирьом підозрюваним - бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Матеріали кримінального провадження стосовно ще одного – шостого учасника злочинної організації виділено у зв’язку із оголошенням підозрюваного в розшук.

Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

"Розслідуванням встановлено, що львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

ДБР ініціювало виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.

Справа Гринкевичів