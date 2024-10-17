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Ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень

Затримали понад 60 осіб.

Ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень
Ліквідували масштабний наркокартель
Фото: МВС

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Загалом провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни. 

Правоохоронці затримали понад 60 осіб.

Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP. 

Вилучені у ході обшуків речовини
Фото: МВС
Вилучені у ході обшуків речовини
Правоохоронці викрили масштабний наркокартель
Фото: МВС
Правоохоронці викрили масштабний наркокартель

"Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію", – наголосив Клименко. 

  • Минулого місяця викрили масштабний канал збуту важких наркотиків та зброї в Україні. Тоді провели понад 120 обшуків, і повідомили про підозру 116 особам. 
  • А перед цим українські та польські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів.
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