Ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загалом провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни.

Правоохоронці затримали понад 60 осіб.

Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

Фото: МВС Вилучені у ході обшуків речовини

Фото: МВС Правоохоронці викрили масштабний наркокартель

"Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію", – наголосив Клименко.