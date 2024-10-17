Ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Загалом провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни.
Правоохоронці затримали понад 60 осіб.
Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.
"Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію", – наголосив Клименко.
- Минулого місяця викрили масштабний канал збуту важких наркотиків та зброї в Україні. Тоді провели понад 120 обшуків, і повідомили про підозру 116 особам.
- А перед цим українські та польські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів.