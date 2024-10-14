Зрадників затримали "на гарячому" під час відеозйомки об'єкту.

Правоохоронці затримали ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Зрадники встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об’єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

У вересні цього року чоловіки, які шукали "легкого" заробітку в телеграмі, потрапили у поле зору співробітника російської спецслужби. Погодившись за гроші співпрацювати із ворогом, вони отримували від представника спецслужби держави-агресора завдання та покрокові інструкції.

Фото: СБУ Затримані російські агенти

Спочатку агенти знаходили потрібні об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу об’єкта.

Фото: СБУ Техніка, яку встановлювали зрадники

Зрадники отримали підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.