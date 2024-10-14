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Правоохоронці викрили двох корегувальників ударів РФ по Полтавщині та Сумщині

Зрадників затримали "на гарячому" під час відеозйомки об'єкту. 

Правоохоронці викрили двох корегувальників ударів РФ по Полтавщині та Сумщині
Затримані російські агенти
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора

Зрадники встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об’єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

Основними цілями рашистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

У вересні цього року чоловіки, які шукали "легкого" заробітку в телеграмі, потрапили у поле зору співробітника російської спецслужби. Погодившись за гроші співпрацювати із ворогом, вони отримували від представника спецслужби держави-агресора завдання та покрокові інструкції. 

Затримані російські агенти
Фото: СБУ
Затримані російські агенти

Спочатку агенти знаходили потрібні об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу об’єкта. 

Техніка, яку встановлювали зрадники
Фото: СБУ
Техніка, яку встановлювали зрадники

Зрадники отримали підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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