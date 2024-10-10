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Депутати у першому читанні підтримали законодавче врегулювання статусу бойових медиків

Законопроєкт підтримали 228 депутатів.

Депутати у першому читанні підтримали законодавче врегулювання статусу бойових медиків
Фото ілюстративне
Фото: Скріншот відео

Сьогодні, 10 жовтня, народні депутати у першому читанні підтримали законодавче врегулювання статусу бойових медиків і проголосували за законопроєкт №11423.

Про це повідомили народні обранці Ірина Геращенко та Олександр Федієнко.

Як зазначила Геращенко, цей законопроєкт – про законодавче врегулювання статусу бойових медиків, які надають першу, найважливішу допомогу.

"На жаль, серед парамедиків багато поранених і загиблих. Для нашої команди підтримка  військових медиків дуже  важлива, наша Яна Зінкевич - легендарна засновниця «Госпітальєрів», її батальйон врятував десятки тисяч військових і цивільних, але часто самі медики залишаються повністю незахищеними", – прокоментувала нардепка. 

У пояснювальній записці документу йдеться, що, зважаючи на потребу в збереженні життя та здоров'я поранених в умовах бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, є необхідність у наданні Міністерству оборони України повноважень щодо затвердження обсягів надання тактичної догоспітальної допомоги та визначення категорій осіб, які зможуть надавати таку допомогу.

  • Законопроект визначає поняття тактичної догоспітальної допомоги та цивільно-військового співробітництва.
  • Також передбачається надання Міністерству оборони України повноважень щодо затвердження обсягів надання тактичної догоспітальної допомоги на догоспітальному етапі, що надається під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням у тактичних умовах, а також здійснення контролю за їх додержанням.
  • Законопроектом пропонується також на законодавчому рівні врегулювати здійснення цивільно-військового співробітництва Збройними Силами України.

В першому читанні законопроєкт підтримали 228 депутатів.

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