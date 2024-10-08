18-річному підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Під вартою залишили 18-річного мешканця м. Дніпра, якого підозрюють в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.
"За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)", – повідомили у прокуратурі.
Раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному В'ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.
Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Проте суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Перед цим йому подовжили запобіжний захід і продовжили розслідування на шість місяців.
Ірину Фаріон було вбито 19 липня, ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.
В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу.
Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".