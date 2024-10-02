Остапу Стахіву обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід Остапу Стахіву — арешт без права внесення застави строком на 60 діб.
Про це пише "Суспільне".
Напередодні підозрюваний подав клопотання про відвід прокурора і слідчого. Суд також розглянув клопотання Стахіва проте не задовільнив.
Тоді підозрюваний заявив, що його адвоката про це пізно повідомили і знову подав клопотання про відвід судді, яке залишили без розгляду, посилаючись на те, що підозрюваний зловживає своїми правами.
Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.
Після нарадчої кімнати суддя оголосив рішення — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
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