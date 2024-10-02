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Остапу Стахіву обрали запобіжний захід

Арешт без права внесення застави строком на 60 діб. 

Остапу Стахіву обрали запобіжний захід
Остап Стахів
Фото: Громадське/ скрин відео

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід Остапу Стахіву — арешт без права внесення застави строком на 60 діб.

Про це пише "Суспільне".

Напередодні підозрюваний подав клопотання про відвід прокурора і слідчого. Суд також розглянув клопотання Стахіва проте не задовільнив.

Тоді підозрюваний заявив, що його адвоката про це пізно повідомили і знову подав клопотання про відвід судді, яке залишили без розгляду, посилаючись на те, що підозрюваний зловживає своїми правами.

Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.

Після нарадчої кімнати суддя оголосив рішення — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

  • 25 вересня правоохоронці повідомили про обшуки у львівського псевдоактивіста-антивакцинатора Остапа Стахіва.
  • Також СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. 
  • Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за "злив" локацій Збройних сил України та шахрайство.
  • Суд чотири рази намагався обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.
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