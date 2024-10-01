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Стахіву вчергове не обрали запобіжний захід. Він подав клопотання про відвід слідчого і прокурора

Суд оголосив перерву до 2 жовтня.

Стахіву вчергове не обрали запобіжний захід. Він подав клопотання про відвід слідчого і прокурора
Остап Стахів під час обшуку
Фото: Ігор Лачен

Сьогодні, 1 жовтня у Галицькому районному суді Львова з четвертої спроби не змогли обрати запобіжний захід для "активіста" Остапа Стахіва. 

Як повідомило "Суспільне", підозрюваний подав клопотання про відвід прокурора і слідчого. 

Засідання розпочалось о 10:18. Остап Стахів подав клопотання про відвід прокурора Олега Ковальчука через "ознаки фальсифікації доказів". Суддя заявив, що клопотання не є в межах розгляду справи про обрання запобіжного заходу і це має вирішувати слідчий суддя на іншому судовому засіданні.

Згодом Остап Стахів зачитав клопотання про відвід слідчого через те, що нібито слідчий СБУ змовився з суддею Віктором Романюком, "щоб не проводити слідчих дій", і заявив, що подасть заяву у ДБР. Суддя відхилив клопотання і заявив, що, щоб обрати запобіжний захід, участь слідчого необов'язкова. Також Романюк додав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

Суд оголосив перерву до 2 жовтня.

  • Суд вже тричі намагався обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.
  • 25 вересня та 27 вересня він не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. 
  • 30 вересня суд оголосив про перерву через клопотання про відвід судді, яке подав підозрюваний. Втім, його не задовільнили.
  • 25 вересня у помешканні Остапа Стахіва СБУ провела обшуки. Також обшуки проходили у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. 
  • Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копірум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Стахіву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання – позбавлення волі на три роки;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання –  позбавлення волі на вісім років.
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