Судитимуть жителя Миколаєва, який «зливав» локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
"Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного мешканця м. Миколаєва за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1 ст.114-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Чоловік за ворожими вказівками із телеграм-каналу дискредитував призов на військову службу у ЗСУ та закликав українців ухилятися від мобілізації.
Він розповсюджував інформацію про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками Миколаївського обласного та районних (міських) ТЦК та СП, а також закликав до силового протистояння з ними.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.