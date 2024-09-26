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Судитимуть жителя Миколаєва, який «зливав» локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Судитимуть жителя Миколаєва, який «зливав» локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації
Житель Миколаєва, який допомагав ворогу
Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Судитимуть жителя Миколаєва, який «зливав» локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура. 

"Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного мешканця м. Миколаєва за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1 ст.114-1 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Чоловік за ворожими вказівками із телеграм-каналу дискредитував призов на військову службу у ЗСУ та закликав українців ухилятися від мобілізації. 

Він розповсюджував інформацію про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками Миколаївського обласного та районних (міських) ТЦК та СП, а також закликав до силового протистояння з ними.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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