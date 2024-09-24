Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та двох службових осіб приватної структури.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в ДБР.
Керівництво Полтавського ГЗК, який підконтрольний підсанкційному мільярдеру-втікачу Костянтину Жеваго, протягом 2019-2021 років налагодили схему заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення. Вони реалізовували їх підконтрольним суб’єктам господарської діяльності за заниженими цінами без передбаченого на це відповідного спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином обвинувачені продали «своїм товариствам» на майже 80 млн грн мінеральної сировини за ціною 30-50 грн за тонну.
Згодом залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 млн грн.
Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
- У серпні керівнику підприємства "Полтавський гірничо-збагучувальний комбінат", а також заступнику та двом начальникам відділів повідомили про підозру.
- Перед цим у травні прокуратура повідомила, що судитимуть посадовців Полтавського ГЗК за ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків.
- Компанія "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo plc, якою володіє мільярдер Костянтин Жеваго.
- Підприємство є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
- У лютому минулого року топпосадовцям ГЗК повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Того ж місяця суд наклав арешт на всі банківські рахунки ПрАТ «Полтавський ГЗК» та зупинив всі видаткові операції з грошовими коштами, крім операцій зі сплати податків, зборів та інших податкових платежів.
- Згодом, через декілька тижнів, суд заарештував активи Жеваго у трьох ГЗК Ferrexpo на забезпечення позову Фонду гарантування вкладів на 46 млрд грн. Йшлося і про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
- ДБР у березні цього року заявило, що Жеваго планує дискредитаційну кампанію проти Державного бюро розслідувань щодо начебто тиску на бізнес аби уникнути відповідальності за спроби довести до банкрутства ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".