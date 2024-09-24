Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох посадовців ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та двох службових осіб приватної структури.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в ДБР.

Керівництво Полтавського ГЗК, який підконтрольний підсанкційному мільярдеру-втікачу Костянтину Жеваго, протягом 2019-2021 років налагодили схему заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення. Вони реалізовували їх підконтрольним суб’єктам господарської діяльності за заниженими цінами без передбаченого на це відповідного спеціального дозволу на користування надрами. Таким чином обвинувачені продали «своїм товариствам» на майже 80 млн грн мінеральної сировини за ціною 30-50 грн за тонну.

Згодом залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 млн грн.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.