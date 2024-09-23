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У Одесі викрили адвоката із спільниками, які готували захоплення влади

Організатора та його "праву руку" затримали. Всього у групі перебували близько 20 осіб.

У Одесі викрили адвоката із спільниками, які готували захоплення влади
У Одесі викрили агентів, які готували переворот
Фото: СБУ

У Одесі правоохоронці викрили та знешкодили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ, яка готувала силове захоплення влади в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку".

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та в СБУ. 

Підозрювані під виглядом громадських організацій та комерційних підприємств, створили воєнізоване формування – «Оперативно-бойовий підрозділ», метою якого було сприяння державі-агресору в окупації Одеси та області. 

Керував підрозділом місцевий адвокат – 49-річний «науковий діяч», уродженець Автономної Республіки Крим, який після захоплення півострова переїхав до Одеси, де зібрав коло себе послідовників, повністю відданих йому особисто та готових беззастережно виконувати накази і вказівки. Співкерівником він обрав свого друга – однодумця.

За інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста.

У Одесі попередили захоплення влади
Фото: Одеська обласна прокуратура
У Одесі попередили захоплення влади

Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання.

Для загалу ворожі ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу.

У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам. У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли «посади» у місцевій окупаційній адміністрації РФ. 

Вилучена у ворожих агентів зброя
Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучена у ворожих агентів зброя

Вилучене у ворожих агентів спорядження
Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучене у ворожих агентів спорядження

Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Служба безпеки України зірвала ворожі наміри: задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того як її «активував» ворог.

Під час обшуків вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї, зокрема і з логотипом РФ, бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження, а також інструкції з підривної діяльності. 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників «організації». 

У червні суд заборонив вісім "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві в 2022 році.

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