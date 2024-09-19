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Допомагали відновлювати нафтогазовий комплекс РФ: викрили керівництво українського проєктного інституту

Серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

Допомагали відновлювати нафтогазовий комплекс РФ: викрили керівництво українського проєктного інституту
Викрили керівництво проєктного інститутут на співпраці із РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві на співпраці з Росією.

Як йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, серед затриманих – голова правління, двоє очільників спеціалізованих відділів, а також головний інженер і один із інженерів столичної установи.

За матеріалами справи, вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів.

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: СБУ
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

На замовлення РФ посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Загальна вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень.

До цієї суми входив також дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ країни-агресора.

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: СБУ
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: Офіс генпрокурора
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з рф.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили п’ятьом затриманим посадовцям проєктного інституту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: Офіс генпрокурора
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: СБУ
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ
Фото: СБУ
Викрили керівництво українського проєктного інституту на роботі із РФ

Наразі четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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