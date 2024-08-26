Внаслідок вибуху на Омському НПЗ вийшла з ладу одна з найбільших установок первинної переробки нафти, - Reuters

Внаслідок вибуху на Омському НПЗ вийшла з ладу установка первинної переробки нафти АВТ-11.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Установка АВТ-11 - одна з двох найбільших установок первинної переробки на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10 вже простоювала через пожежу на початку серпня.
За даними російської влади, внаслідок вибуху 7 людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.
Адміністрація НПЗ запевнила, що пожежа на Омському НПЗ під контролем і підприємство працює в звичайному режимі.
На Омський НПЗ припадає близько 8% загального обсягу переробки нафти в Росії. У 2022 році Омський НПЗ переробив понад 21 мільйон метричних тонн (420 000 барелів на день) сирої нафти.
- У четвер, 1 серпня, на одному з найбільших російських НПЗ в Омську сталася масштабна пожежа. На території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10, призначеної для переробки нафти.