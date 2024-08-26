Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок вибуху на Омському НПЗ вийшла з ладу одна з найбільших установок первинної переробки нафти, - Reuters

Друга подібна установка була вражена на початку серпня.

Внаслідок вибуху на Омському НПЗ вийшла з ладу одна з найбільших установок первинної переробки нафти, - Reuters
Пожежа на НПЗ в Калузькій області (ілюстративне фото)

Внаслідок вибуху на Омському НПЗ вийшла з ладу установка первинної переробки нафти АВТ-11.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

Установка АВТ-11 - одна з двох найбільших установок первинної переробки на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10 вже простоювала через пожежу на початку серпня.

За даними російської влади, внаслідок вибуху 7 людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Адміністрація НПЗ запевнила, що пожежа на Омському НПЗ під контролем і підприємство працює в звичайному режимі.

На Омський НПЗ припадає близько 8% загального обсягу переробки нафти в Росії. У 2022 році Омський НПЗ переробив понад 21 мільйон метричних тонн (420 000 барелів на день) сирої нафти.

  • У четвер, 1 серпня, на одному з найбільших російських НПЗ в Омську сталася масштабна пожежа. На території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10, призначеної для переробки нафти.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies