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Росіяни поранили 16 цивільних на Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили 83 обстріли області.

Росіяни поранили 16 цивільних на Сумщині
Росіяни поранили 16 цивільних на Сумщині (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 серпня, російських обстрілів зазнали Ворожбянська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Свеська, Есманьська, Глухівська, Новослобідська, Середино-Будська, Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 83 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 212 вибухів. 

Росіяни поранили двох цивільних внаслідок удару КАБами по Ворожбянській громаді.

Краснопільську громаду росіяни атакували КАБами, артилерією, мінометами, РСЗВ та дронами. Внаслідок російських ударів поранено сім цивільних.

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По Есманьській громаді окупанти вдарили мінометами, КАБами та дронами. 

Також КАБами російська армія била по Хотінській громаді, а по Свеській - з артилерії.

Білопільську громаду армія РФ атакувала КАБами, артилерією та мінометами, поранення отримали 5 мирних мешканців.

Ще двоє цивільних отримали поранення у Великописарівській громаді, яку обстрілювали з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами.

Глухівську та Дружбівську громади окупанти атакували FPV-дронами, а Шалигинську та Новослобідську - з мінометів.

Також з міномета та FPV-дроном російські військові атакували Середино-Будську громаду.

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