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Зеленський провів нараду щодо колаборантів і зрадників, які втекли за кордон

Президент доручив присутнім за два тижні розробити план дій.

Зеленський провів нараду щодо колаборантів і зрадників, які втекли за кордон
нарада під керівництвом Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, а також Генпрокурором і керівником Державної прикордонної служби України.

"Були доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України", - розповів глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що окремо розглянули питання фактів незаконного перетину кордону.

"Доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - наголосив Зеленський.

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