​На Буковині судитимуть лісника, який за гроші переводив ухилянтів через кордон

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру майстру лісу Тереблечанського лісництва філії "Чернівецьке Лісове Господарство" міжрегіонального лісового офісу ДП "Ліси України", який допомагав ухилянтам незаконно покинути Україну.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Чоловік підшуковував охочих нелегально виїхати з країни. На власному автомобілі він довозив їх до наближеної до кордону ділянки дороги. Далі - розповідав, як пішки дістатися до Румунії. Ця "послуга" коштувала охочим 8 тисяч євро.

Наприкінці серпня 2024 року лісника зупинили прикордонники, коли він намагався перевести через кордон двох військовозобов'язаних.

Чоловіку повідомили про підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме в сприянні вказівками та порадами, наданні засобів для незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Раніше на Закарпатті викрили дві схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон