Евакуаційні поїзди з Покровська скасували через безпекову ситуацію

Люди можуть виїхати зі станції Павлоград у Дніпропетровській області.

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ у Донецькій області скасована.

Про це повідомила Миргородська міська військова адміністрація.

Від сьогодні початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, що евакуюють цивільне населення, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в Покровську залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема - 1076 дітей.

У районі діє подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника райуправління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і під час дії комендантської години.