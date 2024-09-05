Евакуаційні поїзди з Покровська скасували через безпекову ситуацію

У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ у Донецькій області скасована.
Про це повідомила Миргородська міська військова адміністрація.
Від сьогодні початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, що евакуюють цивільне населення, визначено станцію Павлоград у Дніпропетровській області.
Напередодні голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в Покровську залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема - 1076 дітей.
У районі діє подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Але, за словами начальника райуправління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивезти свої речі, то їх пропускають і під час дії комендантської години.
- Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська – трохи більш як 100 кілометрів.