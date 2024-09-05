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Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 621 550 військових.

Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 621 550 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб 
  • танків ‒ 8624 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21)
  • артилерійських систем – 17725 (+31) 
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0)
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42) 
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+7)
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37)
  • спеціальна техніка ‒ 3024 (+10).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, бійці Держприкордонслужби  минулого тижня вразили танк, гармати та артсистеми російських окупаційних військ.

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