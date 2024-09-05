За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 621 550 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб
- танків ‒ 8624 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21)
- артилерійських систем – 17725 (+31)
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0)
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42)
- крилаті ракети ‒ 2587 (+7)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37)
- спеціальна техніка ‒ 3024 (+10).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, бійці Держприкордонслужби минулого тижня вразили танк, гармати та артсистеми російських окупаційних військ.