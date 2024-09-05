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65 поранених внаслідок російського обстрілу Полтави перебувають у важкому стані

За день 270 донорів здали кров, щоб допомогти постраждалим.

65 поранених внаслідок російського обстрілу Полтави перебувають у важкому стані
Пресконференція у Полтавській ОВА
Фото: Telegram

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час заходу для преси розповів про оперативну ситуацію щодо російського обстрілу Інституту зв'язку у Полтаві.

Як стверджує посадовець, усі постраждалі отримали належну медичну допомогу. Під час роботи рятувальників було задіяно 30 автомобілів "швидкої". Активно долучаються небайдужі громадяни: за середу ще 270 людей у Полтаві стали донорами крові.

65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми. 

Ліквідація наслідків обстрілу триває досі, розбір завалів не завершено. За останніми даними, загинули 53 людини.  

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