65 поранених внаслідок російського обстрілу Полтави перебувають у важкому стані

За день 270 донорів здали кров, щоб допомогти постраждалим.

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час заходу для преси розповів про оперативну ситуацію щодо російського обстрілу Інституту зв'язку у Полтаві.

Як стверджує посадовець, усі постраждалі отримали належну медичну допомогу. Під час роботи рятувальників було задіяно 30 автомобілів "швидкої". Активно долучаються небайдужі громадяни: за середу ще 270 людей у Полтаві стали донорами крові.

65 осіб, які зазнали ушкоджень внаслідок балістичної атаки, перебувають у важкому стані. Стан 146 пацієнтів оцінюється як середній, ще 87 мають легкі травми.

Ліквідація наслідків обстрілу триває досі, розбір завалів не завершено. За останніми даними, загинули 53 людини.