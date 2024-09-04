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Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий і поранені

Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені.

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий і поранені
Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий і поранені
Фото: Донецька ОВА

Ввечері 4 вересня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Костянтинівку зі “Смерчів”.

“Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років”, - написав Філашкін.

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Начальник Донецької ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав евакуюватись своєчасно.

  • У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, наразі досі перебувають 2289 дітей. За сім останніх діб було евакуйовано 310 дітей.
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