Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий і поранені

Ввечері 4 вересня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти обстріляли Костянтинівку зі “Смерчів”.
“Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років”, - написав Філашкін.
Начальник Донецької ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав евакуюватись своєчасно.
- У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, наразі досі перебувають 2289 дітей. За сім останніх діб було евакуйовано 310 дітей.