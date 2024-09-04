Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені.

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є загиблий і поранені

Ввечері 4 вересня російські окупаційні війська обстріляли Костянтинівку у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Костянтинівку зі “Смерчів”.

“Росіяни поцілили в промзону, вбили чоловіка 1985 року народження, поранили чотирьох людей від 38 до 65 років”, - написав Філашкін.

Начальник Донецької ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав евакуюватись своєчасно.