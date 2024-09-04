Нікопольщина знову опинилася під ворожими ударами

Російська армія била по Нікопольському району з артилерії та атакувала дронами.

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами-камікадзе. Також застосовував ворог й артилерією, випустивши до пів десятка снарядів.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

"На щастя, минулося без жертв і постраждалих. У населених пунктах пошкоджені 3 приватні будинки та газогін. На одному з подвір’їв зачепило паркан", — ідеться у повідомленні.

Лисак також додав, що у Кривому Розі вже 6 постраждалих. Після ракетної атаки на місто з переломом 58-річна жінка. Вона буде у лікарні.

"Число багатоповерхівок, де побиті вікна, перевищило пів сотні. У місті пошкоджено 5 навчальних закладів та 8 магазинів. Зачепило бізнес-центр, кафе, салони краси. Побиті й 9 автівок місцевих".