З окупованої частини Херсонщини повернули родину з трьома дітьми

На підконтрольну Україні територію повернули родину, яка виховує двох хлопчиків і дівчинку.

В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну українську родину, яка виховує двох хлопчиків та дівчинку, від 12 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через страх, що дітей можуть забрати до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Однак, заінформацією Прокудіна, окупанти "промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію".

Наразі діти й дорослі – у безпеці і отримують необхідну допомогу від відповідних служб.