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З окупованої частини Херсонщини повернули родину з трьома дітьми

На підконтрольну Україні територію повернули родину, яка виховує двох хлопчиків і дівчинку.

З окупованої частини Херсонщини повернули родину з трьома дітьми
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну українську родину, яка виховує двох хлопчиків та дівчинку, від 12 до 16 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через страх, що дітей можуть забрати до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Однак, заінформацією Прокудіна, окупанти "промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію". 

Наразі діти й дорослі  – у безпеці і отримують необхідну допомогу від відповідних служб. 

  • За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, всього в Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в Росію від початку повномасштабного вторгнення.
  • Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 дітей окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 
  • Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від МКС за депортацію дітей Росією.
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