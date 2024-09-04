Львів'ян закликають здати кров для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару Росії

Це можна зробити в Міському центрі крові, що по вулиці Миколайчука, 9.

Львів'яни та гості міста можуть здати кров для допомоги постраждалим від ракетного удару Росії, внаслідок якого загинули семеро людей і більше 50 дістали поранення.



Про це повідомила медичнадиректорки Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець.

"У зв’язку із ситуацією виникла потреба в донорській крові. Просто зараз протрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів’ян та гостей міста прийти до Міського центру крові (І. Миколайчука, 9) та допомогти постраждалим", - зазначила вона.

Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей.

34 пацієнтів госпіталізовано у стаціонар. Віісьмох скерували на амбулаторне лікування після того, як ті тримали всю необхідне медичну допомогу із консультацією психотерапевта. Щодо дітей, то в стані середньої важкості перебувають в лікарні Святого Миколая. Їхньому життю нічого не загрожує.

У трьох лікарнях знаходяться семеро критичних пацієнтів. В операційних - перебуває іще 8 пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями.