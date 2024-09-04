Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
ГоловнаСуспільствоЖиття

Львів'ян закликають здати кров для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару Росії

Це можна зробити в Міському центрі крові, що по вулиці Миколайчука, 9.

Львів'ян закликають здати кров для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару Росії
Ілюстративне фото
Фото: facebook/НДСЛ Охматдит

Львів'яни та гості міста можуть здати кров для допомоги постраждалим від ракетного удару Росії, внаслідок якого загинули семеро людей і більше 50 дістали поранення.

Про це повідомила медичнадиректорки Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець. 

"У зв’язку із ситуацією виникла потреба в донорській крові. Просто зараз протрібні усі компоненти крові. Закликаємо львів’ян та гостей міста прийти до Міського центру крові (І. Миколайчука, 9) та допомогти постраждалим", - зазначила вона. 

Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 осіб, серед них - 8 дітей.

34 пацієнтів госпіталізовано у стаціонар. Віісьмох скерували на амбулаторне лікування після того, як ті тримали всю необхідне медичну допомогу із консультацією психотерапевта. Щодо дітей, то в стані середньої важкості перебувають в лікарні Святого Миколая. Їхньому життю нічого не загрожує. 

У трьох лікарнях знаходяться семеро критичних пацієнтів. В операційних - перебуває іще 8 пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies