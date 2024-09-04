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​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
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Росія збільшила кількість боїв у південних областях України

Загалом за добу відбулося 207 зіткнень, з них понад 60 – на Покровському напрямку.

Росія збільшила кількість боїв у південних областях України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом доби відбулося 207 зіткнень із окупантами, понад половина з них – на Покровському та Курахівському напрямку. Росія завдала двох ракетних ударів (три ракети), 86 авіаударів (123 КАБи), провела понад 4200 обстрілів, зокрема 97 – з реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському росіяни чотири рази атакували в районі Вовчанська. На Куп'янському захисники відбили дев'ять атак росіян у районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та у бік Лозової, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

"На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки і Дружелюбівки", – сказав він. 

На Сіверському Сили оборони відбили п'ять атак росіян біля Верхньокам'янського, Спірного та Івано-Даріївки. 

На Краматорському оборонці зупинили вісім спроб ворога просунутися уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Росіяни діють за підтримки авіації, били КАБами та некерованими ракетами в районі Ступочок, Григорівки і Білої Гори. 

За підтримки бомбардувальної авіації росіяни сім разів пробували просунутися в районі Торецька, а загалом на цьому напрямку було 15 атак у районах Нью-Йорка, Нелипівки, Курдюмівки, Щербинівки.

На Покровському захисники відбили 61 атаку окупантів. Росіяни намагалися просунутися неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Селидового. Основні зусилля ворога були в районі Новогродівки, Гродівки та Михайлівки. 

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Красногорівка, Желанне, Костянтинівка. Росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському загарбники десять разів атакували неподалік Водяного, Костянтинівки та Вугледара. 

На Оріхівському росіяни шість разів намагалися просунутися в районах Новодаріївки, Роботиного та Малої Токмачки.

"Активізувалися російські загарбники на Придніпровському напрямку, де українські воїни відбили п'ять російських атак. Окрім того, окупанти задіювати авіацію для ударів по Миколаївці, Тамариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці", – сказав речник. 

  • Добова кількість зіткнень із ворогом учора була більшою, ніж днем раніше. Минулої доби зросла кількість боїв на Лиманському напрямку, Покровському, Курахівському та Придніпровському. 
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