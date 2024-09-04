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Байден заявив, що атакою на Полтаву "Путін хоче зламати волю народу"

У Білому домі стверджують, що надаватимуть Україні "засоби для захисту країни".

Байден заявив, що атакою на Полтаву "Путін хоче зламати волю народу"
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

На офіційному сайті Білого дому з'явилася реакція президента США Джо Байдена на обстріл росіянами Полтави, внаслідок якого загинуло понад 50 людей.

Глава держави "засуджує цю обурливу атаку найсильнішим чином" та стверджує, що "Путін намагається зламати волю українського народу, який, попри все, вже два з половиною роки не схиляється перед агресією".

Сполучені Штати "надаватимуть системи протиповітряної оборони та засоби для захисту України". Байден обіцяє, що "Росія не переможе у цій війни, бо переможе український народ, а США в цей трагічний день та будь-який день будуть його підтримувати". 

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