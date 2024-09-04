Польське МЗС хоче, щоб Україна закрила Волинське питання "у дусі вдячності"

Польща закликає Україну дозволити відновлення пошуків та ексгумації поляків, які були вбиті на території нашої держави під час подій Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", на необхідності цих процедур наголосив очільник міністерства закордонних справ сусідньої держави Радослав Сікорський.

Дипломат також натякнув українській стороні, що від вирішення питання щодо Волинської трагедії, яку у Польщі вважають етнічною чисткою, залежить майбутній рух України до членства в Європейському Союзі.

"Польща матиме слово під час рішення щодо закриття кожної переговорної глави України та ЄС. Ліпше Україні вирішити це питання у дусі вдячності Польщі за все, що ми сьогодні для них робимо", - заявив Сікорський.

Міністр також назвав "помилкою" слова свого колеги Дмитра Кулеби, який на зустрічі із польською молоддю у відповідь на запитання про Волинську трагедію пригадав сусідам проведення операції "Вісла" - депортації українців з їхніх етнічних земель, які перебувають у складі сучасної Польщі.