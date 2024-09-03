Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Потерпілу відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Під удар росіян потрапила 63-річна жінка, яка дістала уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Потерпілу відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

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