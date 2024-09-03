Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Сьогодні ввечері, 3 вересня, російські окупанти обстріляли Станіслав Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Під удар росіян потрапила 63-річна жінка, яка дістала уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію.
Потерпілу відправили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Сьогодні, 3 вересня, близько четвертої ранку російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. Унаслідок “прильоту” по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина.