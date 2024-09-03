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Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Потерпілу відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Росіяни поранили мешканку Херсонщини
Росіяни поранили мешканку Херсонщини (ілюстративне фото)
Фото: United24

Сьогодні ввечері, 3 вересня, російські окупанти обстріляли Станіслав Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Під удар росіян потрапила 63-річна жінка, яка дістала уламкове поранення стегна, черепно-мозкову травму та контузію. 

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Потерпілу відправили до лікарні для надання медичної допомоги.

  • Сьогодні, 3 вересня, близько четвертої ранку російська армія атакувала житлову забудову у Херсоні. Унаслідок “прильоту” по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина.
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