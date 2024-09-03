Окупанти поранили мирну мешканку у Запорізькій області

Внаслідок цього удару 47-річна місцева мешканка отримала поранення, її доставили до лікарні.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні, 3 вересня, російська армія обстріляла Запорізьку область і поранила жінку.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies