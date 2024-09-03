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Окупанти поранили мирну мешканку у Запорізькій області

Жінку відправили до лікарні.

Окупанти поранили мирну мешканку у Запорізькій області
Росіяни поранили 47-річну жінку в Гуляйполі Запорізької області (ілюстративне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 3 вересня, російська армія обстріляла Запорізьку область і поранила жінку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти атакували Гуляйполе, де обстріляли цивільний будинок. 

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Внаслідок цього удару 47-річна місцева мешканка отримала поранення, її доставили до лікарні. 

  • Війська Росії вдарили ракетою по Запоріжжю. 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення унаслідок російської атаки. Загалом поранені шестеро людей.
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