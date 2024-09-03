Окупанти поранили мирну мешканку у Запорізькій області

Сьогодні, 3 вересня, російська армія обстріляла Запорізьку область і поранила жінку.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти атакували Гуляйполе, де обстріляли цивільний будинок.
Внаслідок цього удару 47-річна місцева мешканка отримала поранення, її доставили до лікарні.
- Війська Росії вдарили ракетою по Запоріжжю. 8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення унаслідок російської атаки. Загалом поранені шестеро людей.