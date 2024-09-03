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Внаслідок артобстрілу у Нікополі поранена жінка

Поранена відновлюватиметься вдома.

Внаслідок артобстрілу у Нікополі поранена жінка
Наслідки російського обстрілу Нікополя 3 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області і поранили мирну мешканку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У пораненої жінки садна та різана рана, вона отримала медичну допомогу і буде відновлюватися вдома. 

Внаслідок обстрілу у Нікополі є пошкодження на комунальному підприємстві, понівечені 7 осель місцевих, 2 господарські споруди, лінії електропередач. 

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На одному з ринків міста знищені торговельні ряди, побиті павільйони, складське приміщення. 

Також росіяни атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду, а Червоногригорівську громаду окупанти обстрілювали з артилерії.

В результаті цих обстрілів минулося без жертв, атаковані території обстежують.

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