Внаслідок артобстрілу у Нікополі поранена жінка

Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області і поранили мирну мешканку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У пораненої жінки садна та різана рана, вона отримала медичну допомогу і буде відновлюватися вдома.

Внаслідок обстрілу у Нікополі є пошкодження на комунальному підприємстві, понівечені 7 осель місцевих, 2 господарські споруди, лінії електропередач.

На одному з ринків міста знищені торговельні ряди, побиті павільйони, складське приміщення.

Також росіяни атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду, а Червоногригорівську громаду окупанти обстрілювали з артилерії.

В результаті цих обстрілів минулося без жертв, атаковані території обстежують.