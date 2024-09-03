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Ремонтні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі, - КМДА

 У ніч проти 31 серпня запустили тестовий поїзд. Так фахівці перевірили колійне полотно. 

Ремонтні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі, - КМДА
Фото: КМДА

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" знаходяться на завершальному етапі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Уже збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м та посилили оправу з обох сторін довжиною понад 50 м. Проклали мережі сигналізації, електропостачання та зв'язку й підключили контактну рейку. Завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в ніч проти 31 серпня на перегоні запускали тестовий поїзд - так фахівці перевірили колійне полотно. Перед повноцінним запуском перегону там також перевірять безпекові та інженерні системи.

Наразі триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій території.

Рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" припинили у грудні 2023 року. Відкрити цю ділянку метрополітену обіцяли влітку. Наразі станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" працюють лише як укриття.

Наприкінці серпня в КМДА повідомили, що повноцінний рух синьою гілкою київського метро відновлять до 15 вересня.

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