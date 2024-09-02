Сьогодні, 2 вересня, сапери вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі міста Києва”, - зазначили в ДСНС.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС на місці події вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу “повітря – земля”.
- Російська армія під ранок 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові, повідомила місцева влада.
- Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах – там без наслідків.