“Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі міста Києва”, - зазначили в ДСНС.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Сьогодні, 2 вересня, сапери вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101.

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