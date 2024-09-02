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Сапери вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101

Уламки вилучили в Святошинському районі столиці.

Сапери вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101
Уламки ракети Х-101
Фото: ДСНС

Сьогодні, 2 вересня, сапери вилучили в Києві уламки крилатої ракети Х-101.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі міста Києва”, - зазначили в ДСНС.    

   

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Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС на місці події вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу “повітря – земля”.

Уламки ракети Х-101
Фото: ДСНС
Уламки ракети Х-101

  • Російська армія під ранок 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові, повідомила місцева влада. 
  • Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах – там без наслідків. 
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