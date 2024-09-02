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Блогеру Слобоженку і його спільникові обрали запобіжні заходи

Суд розпорядився взяти обох під варту.

Блогеру Слобоженку і його спільникові обрали запобіжні заходи
затримання блогера

Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

На Олександра Слобоженка чекає тримання під вартою, але наразі він перебуває у розшуку.

Суд змінив раніше обраний запобіжний захід спільнику блогера - на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави. Його взяли під варту в залі суду.

  • У серпні Слобоженко отримав підозру. Перед тим про нього з'явилося розслідування на "Українській правді".
  • За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 він набув необґрунтовані доходи – активи в криптовалюті, які за курсом на той момент були еквівалентом понад мільярда гривень. Ці кошти він отримав від незареєстрованої законно компанії, що надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку.
  • Кошти блогер не реєстрував, не платив з них податки, переводив гроші у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Опісля кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території Києва та в інших містах.
  • Навесні УП написала, що блогер виїхав за кордон на відпочинок.
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