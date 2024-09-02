Блогеру Слобоженку і його спільникові обрали запобіжні заходи

Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

На Олександра Слобоженка чекає тримання під вартою, але наразі він перебуває у розшуку.

Суд змінив раніше обраний запобіжний захід спільнику блогера - на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави. Його взяли під варту в залі суду.