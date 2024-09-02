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Зеленський: на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна

Водночас операція в Курській області йде за планом.

Зеленський: на Покровському і Торецькому напрямках ситуація складна
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки до Запоріжжя спільно із прем'єр-міністром Нідерландів  Діком Схоофом президент України Володимир Зеленський розповів про Курську операцію, а також про ситуацію на Донецькому напрямку, пише "Укрінформ".

“Курська операція виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському і Торецькому напрямках, то ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що там складно”, — заявив президент.

Зеленський додає, що основною ціллю для російської армії залишається Донецька область. Саме там зосереджені найбільш бойові російські бригади.

  • Від початку доби на Донецькому напрямку відбулося близько 90 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Крім того, ворог застосовує авіацію під час штурмових дій.
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