​До 14 років тюрми засудили ватажка терористів з угруповання "Привид"

У 2014 році засуджений брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону.

14 років тюрми отримав ватажок терористів з угруповання "Привид", який допомагав росіянам окуповувати Луганщину.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник - уродженець Одеси; він у 2014 році допомагав окупантам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області. Тоді приховано повернувся до Одеси, де тривалий час переховувався від правосуддя.

Влітку 2023 року контррозвідники СБУ встановили його місцеперебування і затримали в обласному центрі. Під час обшуків у затриманого виявили фото та інші докази перебування у лавах терористів Луганщини.

Як становило слідство, у 2014 році засуджений брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону. Звідти виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних Росії бойовиків. Зловмисника призначили "командиром роти" терористичного угруповання "Привид", яке ввійшло до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

Засуджений брав участь у бойових діях проти сил АТО у районах Лисичанська і Алчевська.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) та призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.