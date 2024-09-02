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На Донеччині рятувальники другу добу ліквідовують масштабну пожежу у нацпарку

Вже згоріли 20 приватних будинків. 

На Донеччині рятувальники другу добу ліквідовують масштабну пожежу у нацпарку
Ліквідація пожежі на Донеччині
Фото: ДСНС

На Донеччині рятувальники другу добу приборкують масштабну лісову пожежу. Для ліквідації залучили тактичного робота. Про це повідомили у ДСНС. 

Пожежа спалахнула учора, 1 вересня на території Національного природного парку "Святі гори". Посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі. Гасіння пожежі ускладнюється забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами.

Для боротьби з вогнем залучені значні сили та засоби, здійснюється аеророзвідка. Співробітники парку створюють мінералізовані смуги, щоб зупинити поширення вогню.

Наразі локалізовано згоряння 20 приватних житлових будинків на площі близько 2000 кв. м. Для гасіння пожежі залучався тактичний робот Magirus Wolf С1.

Наслідки пожежі на Донеччині
Фото: ДСНС
Наслідки пожежі на Донеччині
Ліквідація пожежі
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі

Станом на ранок 2 вересня лісову пожежу локалізовано на орієнтовній площі 1200 га. Надзвичайники чергують біля населених пунктів вздовж лісового масиву. 

Від ДСНС залучено 50 рятувальників та 11 одиниць техніки. Ліквідація пожежі триває.

Нещодавно рятувальники 4 доби ліквідовували пожежу у Балаклійському лісництві на Харківщині. 

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