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У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали дві жінки, одна – у тяжкому стані

По місту окупанти випустили з пів десятка снарядів. 

У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали дві жінки, одна – у тяжкому стані
Одна із поранених знаходиться у важкому стані
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області через ворожий артобстріл постраждали дві жінки. Одна із постраждалих – у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", – зазначив Лисак. 

По місту окупанти випустили з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

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