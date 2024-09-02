У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали дві жінки, одна – у тяжкому стані

По місту окупанти випустили з пів десятка снарядів.

У Нікополі Дніпропетровської області через ворожий артобстріл постраждали дві жінки. Одна із постраждалих – у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка", – зазначив Лисак.

По місту окупанти випустили з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування.