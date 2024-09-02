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Із Покровська щодня евакуюються дві тисячі жителів

На сьогодні на ранок у місті залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців.

Із Покровська щодня евакуюються дві тисячі жителів
Покровськ (архівне фото)
Фото: t.me/VadymFilashkin

У місті Покровську на Донеччині залишається близько 30 тисяч жителів, більш як половина вже евакуювалася. 

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. 

Дітей у місті залишилось 1365. Загалом у громаді, куди входить два міста (Покровськ і Родинське) і 39 сіл –2279 дітей. 

З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Примусова евакуація дітей із батьками ще триває.

"На сьогодні на ранок у Покровську залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців. У громаді – це два міста і 39 сіл – 42 тисячі. Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли" - зазначив Добряк.

Він додав, що наразі темпи евакуації зросли. Якщо два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, то зараз – близько двох тисяч на добу.

  • Люди залишають Покровськ через наближення російських військових. Із 2 вересня в Покровську припиняють роботу банки, працюватимуть лише банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню. Зараз у районі триває подовжена комендантська година – люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. 
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