Із Покровська щодня евакуюються дві тисячі жителів

На сьогодні на ранок у місті залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців.

У місті Покровську на Донеччині залишається близько 30 тисяч жителів, більш як половина вже евакуювалася.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Дітей у місті залишилось 1365. Загалом у громаді, куди входить два міста (Покровськ і Родинське) і 39 сіл –2279 дітей.

З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Примусова евакуація дітей із батьками ще триває.

"На сьогодні на ранок у Покровську залишається трохи більш як 30 тисяч мешканців. У громаді – це два міста і 39 сіл – 42 тисячі. Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли" - зазначив Добряк.

Він додав, що наразі темпи евакуації зросли. Якщо два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, то зараз – близько двох тисяч на добу.