Унаслідок нещодавніх ударів по Харкову госпіталізованими залишаються 27 людей, зокрема семеро дітей

Одна людина – в дуже тяжкому стані.

Унаслідок російських ударів по Харкову 30 серпня – 1 вересня в лікарнях залишаються 27 людей. Серед них – семеро дітей.

Троє дорослих пацієнтів – у важкому стані, один з них – у дуже тяжкому. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою. Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним", – сказав він.

Удари по Харкову