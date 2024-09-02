Унаслідок нещодавніх ударів по Харкову госпіталізованими залишаються 27 людей, зокрема семеро дітей

Унаслідок російських ударів по Харкову 30 серпня – 1 вересня в лікарнях залишаються 27 людей. Серед них – семеро дітей.
Троє дорослих пацієнтів – у важкому стані, один з них – у дуже тяжкому. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою. Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним", – сказав він.
Удари по Харкову
- 30 вересня російська армія вдарила по п'яти локаціях у Харкові: багатоповерхівці в Індустріальному районі, по центру міста, знову по Індустріальному району. в різні місця Слобідського району. Загинули шестеро харків'ян, поранені 97.
- 31 серпня росіяни поранили в місті двох людей.
- 1 вересня унаслідок ударів поранення дістали 47 людей.
- Двічі за ніч бив по місту ворог і 2 вересня.