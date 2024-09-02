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Унаслідок нещодавніх ударів по Харкову госпіталізованими залишаються 27 людей, зокрема семеро дітей

Одна людина – в дуже тяжкому стані. 

Унаслідок нещодавніх ударів по Харкову госпіталізованими залишаються 27 людей, зокрема семеро дітей
Ілюстративне фото
Фото: United24

Унаслідок російських ударів по Харкову 30 серпня – 1 вересня в лікарнях залишаються 27 людей. Серед них – семеро дітей.

Троє дорослих пацієнтів – у важкому стані, один з них – у дуже тяжкому. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою. Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним", – сказав він.

Удари по Харкову

 

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