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​Сили ППО збили 9 балістичних і 13 крилатих російських ракет і 20 "шахедів"

Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, Сумщині та Харківщині.

​Сили ППО збили 9 балістичних і 13 крилатих російських ракет і 20 "шахедів"
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

У ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. 

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;
  • 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –РФ;
  • 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –РФ.;
  • 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

  •  9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  •  13 крилатих ракет Х-101;
  •  20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, сьогодні під ранок Росія влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.

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