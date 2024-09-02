За минулу добу на фронті відбулося 182 боєзіткнення, - Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії ворога.

Розпочалась 922 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції.Так, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 71 авіаудар, зокрема, скинув 91 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Велика Писарівка, Бунякіне, Ободи Сумської області; Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Дачне, Дружба, Олександропіль, Вугледар, Велика Новосілка, Селідове Донецької області; Новоандріївка, П’ятихатки на Запоріжжі.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та двох засобах ППО противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області РФ. Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 26 бойових броньованих машин, десять артилерійських систем, одну РСЗВ, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.