Головне за неділю, 1 вересня: удари по Харкову і Сумах, обстріл Курахового, авіакатастрофа у Харківському університеті ПС

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, відключення світла, золото українських паралімпійців. Яким запам’ятається 921-й день повномасштабної війни.

У неділю, 1 вересня, Росія обстріляла Харків.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ворожих ударів пошкоджено торговельний центр у Салтівському районі, Харківський палац спорту, житлові будинки. Станом на 18 годину було відомо про 47 потерпілих, серед них - 7 дітей, найменшому - три місяці.

ДСНС України повідомила, що з-під завалів врятували трьох осіб.

За інформацією ОВА, серед поранених – двоє медиків і двоє рятувальників. Лікар перебуває у важкому стані.

Прокуратура заявила, що, за попередніми даними, РФ атакувала обласний центр ракетами "Іскандер-М". Швидкість ракет у повітрі сягала близько 6 тисяч км/год.

Керівник ОВА зазначив, що триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань.

Біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю", - повідомив Синєгубов.

Міненерго заявило, що приліт був по одному з енергооб'єктів.

Поліція Харківщини зазначила, що понад десять ударів були по цивільній інфраструктурі. За даними вибухотехніків, на території спорткомплексу відбулося 6 вибухів: три влучання ракетами ЗРК С-300 та три ракети Іскандер-М. По торговельному центру ворог також завдав ударів ракетами Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Харкова росіянами, закликавши партнерів допомогти Україні припинити цей терор.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - заявив він у відеозверненні.

Він наголосив, що наразі мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. "Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - зазначив Зеленський.

Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Унаслідок атаки загинули щонайменше три людини, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового. Сьогодні вдень росіяни застосували там «Урагани», влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті", - написав Філашкін.

Донецька облпрокуратура повідомила, що станом на 17:30 кількість поранених збільшилась до 11 осіб, серед яких 5 жінок та 6 чоловіків. Одна людина перебуває у важкому стані.

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба сталася авіакатастрофа.

Як повідомили у виші, у навчальній авіаційній бригаді під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. У результаті загинув екіпаж - дві людини.

На фейсбук-сторінці університету повідомили, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони. Командування вишу і військової частини сприяє аналізу та встановленню причин трагедії.

Увечері 1 вересня Росія завдала ракетного удару по Сумах.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок. В ОВА наголосили, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надають медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

2 вересня в Україні будуть відключення електропостачання.

За інформацією Укренерго, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

упродовж 00:00 – 16:00 відключатимуть по одній черзі;

упродовж 16:00 – 24:00 – дві черги одночасно.

Укренерго попередило, що можливі зміни. Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежують.

Збірна України здобула перше "золото" Паралімпійських ігор-2024 у легкій атлетиці - у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12 тріумфувала Оксана Зубковська, повідомляє "Суспільне.Спорт".

43-річна Зубковська незмінно вигравала золоті медалі стрибків у довжину на чотирьох попередніх Паралімпіадах. У Лондоні-2012 українка також встановила чинний світовий рекорд у своєму класі - зі стрибком на 6.60 метра.

У Парижі спортсменка вийшла в лідерки після першого стрибка на 5.64 метра. Вже з другої українка полетіла на 11 сантиметрів далі, закріпивши лідерство в проміжному заліку, - 5.75 м. Стрибок на "золото" вийшов у Оксани з п'ятої спроби - 5.78 метра і новий особистий рекорд сезону для українки.

Найближча переслідувачка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, зупинилася на позначці 5.40 м.

Паралімпійським чемпіоном на Іграх-2024 став і український плавець Михайло Сербін.

Українець випередив суперників у плаванні на 100 метрів на спині. Він подолав дистанцію за 1:05.84 хвилини, оновивши власний світовий рекорд.

Таким чином він став дворазовим паралімпійським чемпіоном, захистивши своє звання, яке здобув у 2021 році в Токіо.

Ще один українець Данило Чуфаров фінішував у запливі третім.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України має в активі 25 медалей, зокрема 3 золотих. Українці йдуть 10-ми в медальному заліку.

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