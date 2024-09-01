Третє золото для України на Паралімпіаді: плавець Сербін фінішував першим

Ще один українець став третім.

Український плавець Михайло Сербін став паралімпійським чемпіоном з плавання на Іграх-2024.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Українець випередив суперників у плаванні на 100 метрів на спині. Він подолав дистанцію за 1:05.84 хвилини, оновивши власний світовий рекорд.

Таким чином він став дворазовим паралімпійським чемпіоном, захистивши своє звання, яке він здобув у 2021 році в Токіо.

Ще один українець Данило Чуфаров фінішував у запливі третім.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України має в активі 25 медалей, зокрема 3 золотих. Українці йдуть 10-ми в медальному заліку.