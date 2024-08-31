Українці взяли “срібло” та “бронзу” у штовханні ядра на Паралімпійських іграх

Володимир Пономаренко та Роман Данилюк штовхнули ядро на 16,12 та 16,11 метрів.

Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову нагороди у штовханні ядра (клас F12) на Паралімпійських іграх в Парижі.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Українці штовхнули ядро на 16,12 та 16,11 метрів, що дозволило їм посісти 2 та 3 місця відповідно.

Як пише Суспільне спорт, фінал за участі Пономаренка та Данилюка став єдиним для України у третій змагальний день Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці.

За підсумками перших трьох спроб претендентом на нагороди був лише Данилюк — штовхнув ядро на 15.18 м, випереджаючи латвійця Емілса Дзліну завдяки кращій другій спробі. Втім у четвертій спробі його випередив Пономаренко, причому зробив це він з особистим рекордом у кар'єрі — штовхнув ядро на 16.12 м.

Данилюк теж у четвертій спробі покращив результат — штовхнув ядро на 16.11 м. Однак жодному з українців так і не вдалося випередити узбекистанця Елбена Султонова, який здобув перемогу з результатом 16.45 м.