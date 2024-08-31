Українці взяли “срібло” та “бронзу” у штовханні ядра на Паралімпійських іграх

Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову нагороди у штовханні ядра (клас F12) на Паралімпійських іграх в Парижі.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.
Українці штовхнули ядро на 16,12 та 16,11 метрів, що дозволило їм посісти 2 та 3 місця відповідно.
Як пише Суспільне спорт, фінал за участі Пономаренка та Данилюка став єдиним для України у третій змагальний день Паралімпіади-2024 у легкій атлетиці.
За підсумками перших трьох спроб претендентом на нагороди був лише Данилюк — штовхнув ядро на 15.18 м, випереджаючи латвійця Емілса Дзліну завдяки кращій другій спробі. Втім у четвертій спробі його випередив Пономаренко, причому зробив це він з особистим рекордом у кар'єрі — штовхнув ядро на 16.12 м.
Данилюк теж у четвертій спробі покращив результат — штовхнув ядро на 16.11 м. Однак жодному з українців так і не вдалося випередити узбекистанця Елбена Султонова, який здобув перемогу з результатом 16.45 м.
- В України вже 11 медалей на Паралімпійських іграх-2024.
- Зокрема, український плавець Олександр Комаров виграв золото. Українець першим подолав дистанцію на 100 метрів вільним стилем. Олександр продемонстрував час 1:07.77, встановивши паралімпійський рекорд.
- Українські паратенісисти здобули бронзову медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли “бронзу” у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).