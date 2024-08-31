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В одиночному розряді US Open не залишилось українського представництва

Еліна Світоліна та Марта Костюк поступилися вищим у рейтинзі суперницям.

В одиночному розряді US Open не залишилось українського представництва
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна не змогли забезпечити вболівальникам синьо-жовту дуель у четвертому колі Відкритого чемпіонату США. Останні представниці нашої держави в одиночному розряді синхронно дали бій фавориткам, але так само синхронно припинили боротьбу.

Світоліна взяла перший сет у протистоянні із третьою ракеткою світу та однією із головних претенденток на титул у Нью-Йорку Коко Гофф. На жаль, розвинути успіх Еліні не вдалося: усі три партії завершилися із рахунком 6:3, але дві останні саме на користь американки. Вона могла поставити крапку і раніше, але українка відіграла три матчболи. 

Костюк теж билася проти 12-ої у світовому рейтингу Емми Наварро усі регламентовані три сети. Більш того, у вирішальній партії Марта навіть перемагала 3:1, але після цього програла 5 поспіль геймів, а разом з ними і весь матч. 

Україна досі представлена у жіночому парному розряді, де виступає Людмила Кіченок, та у міксті, де грає Даяна Ястремська. 

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